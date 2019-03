Atalanta, domani partita d'allenamento contro il Pontisola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviato il successo sulla Sampdoria, l'Atalanta tornerà al lavoro domani, martedì 12 marzo, dopo un giorno di riposo. Appuntamento sul campo principale del Centro Bortolotti alle 15 per una partita d'allenamento contro il Pontisola, squadra che milita in Serie D. Mister Gasperini comincerà così a preparare il prossimo impegno che vedrà i nerazzurri di scena domenica alle 15 in casa contro il ChievoVerona.