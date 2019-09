Atalanta-Fiorentina, i convocati di Montella: out Pedro, riecco Benassi

Pedro out, impegnato quest'oggi in Primavera, torna invece Benassi. Questi i convocati della Fiorentina per la gara di domani alle ore 18 contro l'Atalanta presso lo stadio Tardini di Parma:

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.

Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri, Terzic, Venuti.

Centrocampisti: Badelj, Benassi, Castrovilli, Cristoforo, Pulgar, Zurkowski.

Attaccanti: Boateng, Chiesa, Ghezzal, Ribery, Sottil, Vlahovic.

