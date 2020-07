Atalanta, il gol di Pasalic è il più veloce segnato in questo campionato dai nerazzurri

Mario Pasalic è andato in gol dopo solamente novanta secondi. Il taglio di Malinovskyi mette fuori causa Chancellor per il croato che entra in mezzo alla retroguardia e insacca. È il gol più veloce dell'Atalanta in questo campionato.