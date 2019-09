© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla formazione dell'Atalanta in vista della gara col Sassuolo, tenendo in considerazione l'impegno infrasettimanale di Champions contro lo Shakthar. In difesa sarà confermato Kjaer, con lui dovrebbero esserci Masiello e Djimsiti. Sulle fasce spazio a Hateboer e Gosens, mentre al centro dovrebbe trovare spazio ancora una volta Pasalic. Attacco ricco di incognite, con l'unica certezza che è legata al forfait di Luis Muriel: Malinovskyi potrebbe partire titolare con Zapata e Gomez, lasciando così un turno di riposo a Josip Ilicic. Anche se lo stesso Gasperini non ha escluso l'utilizzo di Barrow.