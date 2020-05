Atalanta, l'ecografia scongiura il problema: per De Roon un semplice fastidio alla coscia

vedi letture

In casa Atalanta, Marten de Roon è stato l’unico a non allenarsi in gruppo ieri, perché alla prese con un affaticamento al retto femorale che in via precauzionale lo ha escluso dalla prima vera partitella in famiglia, giocata sabato scorso a Zingonia. Comunque - sottolinea La Gazzetta dello Sport - un’ecografia effettuata ha scongiurato ogni problema: De Roon è alle prese con un semplice fastidio ad una vecchia cicatrice.