L'Atalanta si prepara per la prima grande trasferta di Champions League di mercoledì prossimo con i tifosi che hanno acquistato a tempo di record i 2800 biglietti messi a disposizione dalla Dinamo Zagabria. Aereo organizzato tutto prenotato e circa 35 pullman pronti a partire per la capitale croata e stare vicino ai giocatori di Gasperini per questo battesimo europeo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.