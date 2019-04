Atalanta, le ultime due gare casalinghe al Mapei Stadium

© foto di Simone Lorini

L'Atalanta giocherà le ultime due partite casalinghe al Mapei Stadium-Città del Tricolare. Questo il comunicato pubblicato dalla Lega serie A:

A seguito dell’accoglimento da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali della F.I.G.C. dell’istanza presentata dalla società ATALANTA B.C. S.p.A. per l’utilizzo dello Stadio “Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia, a parziale rettifica del Comunicato Ufficiale n. 21 del 21 agosto 2018, si comunica qui di seguito l’impianto sportivo ufficiale che la società ATALANTA B.C. S.p.A. utilizzerà per le gare Atalanta – Genoa e Atalanta – Sassuolo, valide rispettivamente per la 17ª e la 19ª giornata di ritorno della stagione sportiva 2018/2019.