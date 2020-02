vedi letture

Atalanta, nessuna sosta dopo il Valencia: 5-0 nel test match col Breno

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini non si ferma nemmeno dopo il 4-1 rifilato al Valencia nel match. Nell'amichevole contro il Breno - compagine di serie D lombarda - i nerazzurri si sono imposti 5-0 grazie alla doppietta di Muriel e alle reti di Zapata, Okoli e Da Riva. In campo chi non ha giocato a San Siro, spazio anche a Malinovskyi sulla trequarti e a Castagne sulla corsia destra. Un altro test importante per gli orobici che sono scesi di nuovo in campo per preparare la sfida con il Sassuolo. Allenamento di scarico per chi ha giocato a San Siro, differenziato per Djimsiti dopo il forfait di ieri.

IL MATCH - Gasperini non fa sconti e manda in campo Zapata, Muriel, Malinovskyi, Castagne e Tameze in campo per 80' (un tempo ridotto da 35 minuti). I due colombiani sbloccano subito l'amichevole e nel giro di sei minuti, al 30' Okoli trova il terzo gol dalla distanza. Al 33' Da Riva recupera palla e supera per la quarta volta Serio grazie all'aiuto del palo. Nel secondo tempo arriva la doppietta di Muriel che chiude la sfida sul 5-0. Domani la squadra si allenerà al completo per preparare la partita di domenica contro i neroverdi.

Atalanta-Breno 5-0

Marcatori: 13' Muriel, 19' Zapata, 29' Okoli, 33' Da Riva, 70' Muriel

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Heidenreich (dal 45' Bellanova), Guth, Okoli; Castagne, Da Riva (dal 45' Colley), Tameze, Czyborra; Malinovskyi; Zapata, Muriel. A disp.: Gian Piero Gasperini

Breno: Serio, Boldini, Sorteni, Magrin, Carminati, Tagliani, Perego, Szafran, Triglia, Melchiorri, Crea. A disp.: Botti, Zanoni, Marku, Galati, Baccanelli, Capitanio, Moraschi, Tanghetti, Manzoni.