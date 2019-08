© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Partitella in famiglia per concludere questa settimana di intenso lavoro per i nerazzurri, che domenica prossima (ore 20,45) esordiranno in campionato contro la Spal a Ferrara. La partitella è stata preceduta da una sessione di lavoro nella palestra del centro Bortolotti di Zingonia. Mister Gian Piero Gasperini ha dovuto rinunciare a Castagne, che sta procedendo con il programma di riabilitazione al ginocchio. Domani la prima squadra osserverà un giorno di riposo, gli allenamenti riprenderanno martedì, sempre al centro Bortolotti di Zingonia, con inizio alle 15.