Atalanta, quello di Pasalic il 66esimo gol in A: record '49/'50 eguagliato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La rete realizzata da Mario Pasalic al 35' della ripresa non solo è stata decisiva per ottenere un'importantissima vittoria sul campo del Napoli, ma resterà nella storia per un altro motivo: è servita, infatti, a eguagliare il record di gol segnati in Serie A in una singola stagione nella storia del club.

Sono 66 i gol realizzati finora da Gomez e compagni. Il record era stato stabilito nella stagione 1949-50 e resisteva da 69 anni. A Napoli i gol di Zapata prima e Pašalić poi hanno permesso di raggiungere il primato storico con ancora cinque partite da disputare.