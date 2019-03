© foto di Giacomo Morini

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Ienca, colpito con una manata domenica dal tecnico dell'Atalanta Gasperini dopo l'espulsione dello stesso allenatore nerazzurro, presenterà una querela nei prossimi giorni per l'episodio che sta continuando a fare discutere. Anche i rapporti tra i club sono freddissimi, tanto che ieri in Lega le parti si sono totalmente ignorate. Non è arrivata neanche una telefonata da Bergamo per presentare le scuse della società e per questo, Ferrero e i suoi collaboratori, sono intenzionati ad andare fino in fondo.