© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Squadra subito al lavoro al Centro Bortolotti di Zingonia. Archiviato l’impegno di UEFA Champions League, i nerazzurri si sono allenati questa mattina in vista della prossima gara di campionato, domenica alle 15 contro l’Udinese al Gewiss Stadium. Squadra divisa in due gruppi: scarico per chi ha giocato ieri, allenamento sul campo per gli altri. Kjaer, Palomino e Zapata hanno fatto lavoro differenziato sul campo.