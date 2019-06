© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La stagione 2019-2020 dell'Atalanta inizierà ufficialmente l'11 luglio, giorno in cui la squadra si radunerà al Centro Bortolotti. Nel pomeriggio test atletici e alla sera dopo cena il trasferimento per il ritiro in Alta Val Seriana: dal 12 luglio la squadra inizierà la preparazione con sedute giornaliere alle 9.30 e alle 17 fino al 25 luglio.

Seconda parte in Regno Unito - Dopo la prima fase a Clusone, la preparazione proseguirà nel Regno Unito: l'Atalanta si trasferirà oltre Manica il 26 luglio. Sabato 27 alle 15 (ora locale, le 16 in Italia) primo test in terra britannica contro i gallesi dello Swansea (squadra di Championship). Dal 28 quartier generale a Colchester, con intermezzo a Norwich il 30 luglio per l'amichevole con la squadra di casa neopromossa in Premier League (19.30 ora locale, 20.30 in Italia). Venerdì 2 agosto alle 19.30 (ora locale, 20.30 in Italia) l'ultima partita che chiuderà la tournée inglese in casa del Leicester, altro club di Premier League che tre anni fa ha vinto il titolo.