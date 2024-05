Ufficiale Nuovo innesto per la corsia destra della Juve: Paulina Krumbiegel firma fino al 2026

vedi letture

La Juventus Women ha annunciato un acquisto per la prossima stagione. Si tratta della tedesca classe 2000 Krumbiegel che vestirà la maglia bianconera. Questa la nota del club:

"Paulina Krumbiegel, dal 1° luglio 2024, sarà una nuova giocatrice delle Juventus Women. È ufficiale il passaggio in bianconero della classe 2000, dalle tedesche dell'Hoffenheim.

Laterale destra teutonica, Paulina ha firmato un contratto fino al 2026 e vestirà i nostri colori dopo aver indossato nelle ultime cinque stagioni quelli dell'Hoffenheim, squadra della massima serie tedesca, dove è arrivata dodicenne per proseguire il suo percorso nelle Giovanili prima di approdare in Prima Squadra. Krumbiegel è la prima giocatrice tedesca nella storia delle Juventus Women e per lei si tratta della prima avventura fuori dai confini della Germania".