Atletico Madrid, Diego Costa già al lavoro: vuole recuperare per la Juve

Diego Costa punta la doppia sfida di Champions League contro la Juventus. Secondo quanto riportato dall'edizione online del Tuttosport l'attaccante ha ripreso la preparazione dopo l'operazione al piede dello scorso 5 dicembre in Brasile per risolvere i fastidi al piede sinistro che lo perseguitavano da tempo e da ieri è al lavoro in palestra. L'obiettivo è quello di essere a completa disposizione di Diego Simeone per la gara di andata contro i bianconeri in programma per il prossimo 20 febbraio.