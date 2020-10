Attesa per il DPCM: stop a cibo e alcol all'aperto dalle 21. Massimo 30 persone ai matrimoni

In attesa del nuovo DPCM in materia di misure anti contagio da coronavirus, continuano ad arrivare indiscrezioni sul contenuto. Tra le proposte fatte dal Governo agli enti territoriali, nella riunione in corso di svolgimento a Palazzo Chigi, vi sarebbe la chiusura alle ore 21 per i locali senza servizio al tavolo, con conseguente divieto di consumo di cibo e bevande all’aperto dopo tale periodo. Pub, ristoranti e altri locali col servizio al tavolo potrebbero invece restare aperti fino a mezzanotte. Capitolo cerimonie (matrimoni, comunioni, cresime e funerali): resterebbero in vigore le norme fin qui vigenti, ma i relativi ricevimenti sarebbero limitati a un massimo di 30 persone.