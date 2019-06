Austria U21, Gregoritsch: "Abbiamo concesso molto nel primo tempo"

© foto di Puma.com

Il CT dell'Austria Under21 Werner Gregoritsch ha parlato al termine della gara contro la Danimarca, che ha segnato la battuta d'arresto degli austriaci dopo il buon esordio contro la Serbia. Queste le parole dell'allenatore, raccolte da Sky Sport Austria:

"Non voglio incolpare la squadra. Non avevamo la freschezza né la forma fisica, ed abbiamo concesso molto nel primo tempo. Non siamo stati aggressivi in campo, eravamo spesso in ritardo e non abbiamo ragionato molto.

Nella ripresa abbiamo attaccato più alti. Il rigore è stato l'episodio chiave, ma non voglio cercare un capro espiatorio in Baumgartner. Peccato, perché la squadra aveva iniziato molto bene".