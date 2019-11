Balotelli, parla la madre: "Mario ha fatto la sua parte. Gli altri pochi fatti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non è ironia, è razzismo. Ed è una piaga da combattere con tutti i mezzi possibili. Quello che è accaduto in Verona-Brescia è ormai sotto gli occhi di tutti, e la reazione di Mario Balotelli è diventata, come giustamente evidenzia il Corriere dello Sport, "un caso nazionale, culturale e politico". Sul quale la madre, Silvia, ha fatto un breve accenno, con la speranza che qualcosa adesso cambi davvero: "Credo che Mario abbia già fatto la sua parte riguardo a questa triste vicenda. Molte, troppe parole da parte di tanti. Ma ben pochi fatti".