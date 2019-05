© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Martedì il Barcellona sarà ospite del Liverpool per la gara di ritorno della semifinale di Champions League. Dopo il 3-0 dell'andata però i catalani potrebbero dover fare a meno di Ousmane Dembelè che nella gara contro il Celta Vigo ha rimediato un infortunio muscolare al bicipite femorale e ora è in forte dubbio per la trasferta in Inghilterra.