La lettera di Simone Inzaghi: "Scritta pagina importante, come la Grande Inter di Herrera"

Per festeggiare la vittoria del ventesimo scudetto della storia dell'Inter, Simone Inzaghi ha scritto una lettera al Corriere della Sera, all'interno dello speciale "Figli delle Stelle" pubblicato per celebrare il trionfo nerazzurro in campionato.

Ecco un estratto del testo dell'allenatore nerazzurro, che ha conquistato il tricolore per la prima volta nella sua carriera da allenatore: "Benvenuti nella nostra storia, fatta di passione e di grandi vittorie. La seconda stella è della Milano nerazzurra. Fin dall'inizio era solo uno il nostro obiettivo: rendere orgogliosa la città e tutta la nostra gente.

Tanti tifosi meravigliosi, che ci sono stati sempre vicini, uniti da grande passione e amore per i nostri colori. Sono orgoglioso di condividere con voi il racconto di questo viaggio straordinario per questo grandissimo club, ma soprattutto per i miei giocatori e tutti quelli che amano l'Inter. Quest'anno abbiamo raggiunto un traguardo incredibile, che ci permette di entrare nella storia. La strada verso il trionfo è stata bellissima, la seconda stella sul petto rappresenta lo sforzo, i sacrifici e il talento di tutte le persone che formano la nostra famiglia. Come la Grande Inter di Herrera che vinse la prima stella tanti anni fa, anche noi oggi scriviamo una delle pagine più importanti della nostra società".