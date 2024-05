Ufficiale Entella, c'è il rinnovo di Gallo: l'allenatore biancoceleste firma un biennale

L'Entella riparte da Fabio Gallo. Il club chiavarese ha infatti annunciato il rinnovo di contratto per il suo allenatore. Come si legge sul sito ufficiale della società ha firmato un biennale. Questo il comunicato: "Il presidente Gozzi e l’intera dirigenza comunicano di aver trovato l’accordo con il tecnico Fabio Gallo e il suo staff per il rinnovo biennale del contratto. Vogliamo tornare al più presto al lavoro per rilanciare l’attività e costruire un nuovo ciclo".