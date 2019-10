Barillà: "Juventus, Rabiot sarà utile in futuro"

Fonte: radio bianconera

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto il giornalista de La Stampa Antonio Barillà:

“La sosta? Sicuramente dal punto di vista della carica emotiva incide, oggi poi i gruppi si svuotano completamente, si rimane con pochi uomini. Questo fa disperdere le energie ai giocatori e nei grandi club può creare qualche problema”

Su Inter-Juventus: “È stata una Juventus eccezionale, si stanno cominciando a vedere gli elementi del sarrismo, il pressing alto, la capacità di richiamare il pallone. È chiaro che ha dato un segnale forte al campionato, per quanto bisogna valutare tutto con equilibrio. Sicuramente si potrà assistere a un campionato che vedrà la Juve favorita, ma le armi per contrastarla non mancheranno”.

Su Rabiot: “Se ci fosse stato Chiellini a pieno regime anche De Ligt avrebbe avuto qualche problema in più ad accostarsi alla prima squadra. Rabiot appartiene a un reparto in cui c’è una grande quadratura, è difficile scardinare i titolari ed è normale che sia difficile trovare spazio. In futuro sarà importantissimo”.