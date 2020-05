Basket, Petrucci al Governo: "Credito d'imposta sulle sponsorizzazioni sportive sia centrale"

vedi letture

Il presidente della Federbasket Gianni Petrucci ha parlato al termine del Consiglio Federale di oggi facendo il punto sulla situazione: “Chi si stupisce dell'attuale situazione non so dove viva, stiamo attraversando uno dei peggiori momento dal dopoguerra e il settore che ne risentirà maggiormente sarà lo sport professionistico. A essere in difficoltà sono le aziende e gli imprenditori che si vedono costretti a dover programmare tagli dolorosi alle imprese che finanziano per salvaguardare i propri dipendenti. - continua Petrucci come riporta Sportmediaset - Il mio è un grido d'allarme per portare all'attenzione del Governo il tema del credito d'imposta sulle sponsorizzazioni sportive che ritengo centrale in questo momento. I messaggi che arrivano da diversi proprietari (l'ultimo Aldo Vanoli NdR) non saranno inascoltatiIl presidente della Fip e l'intero Consiglio è vicino a quanti hanno permesso al basket di continuare ad essere tra gli sport più popolari in Italia”.