Gabriel Omar Batistuta ha parlato a Rai Due sul futuro di Federico Chiesa: "Io sono rimasto in viola per dieci anni ma sarei potuto andare ovunque. Ogni giocatore deve faro ciò che reputa meglio della sua carriere; io ho seguito il mio sentimento. A volte è meglio stare dove sei e dove ti senti a casa piuttosto che andare a vincere qualcosa da qualche altre parte dove però non stai bene".