Beccalossi: "Lo Scudetto all'Inter? Finché non c'è la certezza non dico niente"

Intervenuto ai microfoni di Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati', l'ex nerazzurro Evaristo Beccalossi commenta la vittoria dell'Inter sul Cagliari e le pretese di bel gioco "A tutti piacerebbe vedere il bel calcio - ha esordito -. Non sempre è possibile, però. La differenza è leggere bene la partita nei 90 minuti. Nei 2-3 mesi in cui l'Inter faceva fatica creava tanto, però poi beccava spesso gol in contropiede. Direi che è stato fatto un percorso importante. Lo Scudetto? Quando avverrà, avverà. Manca la certezza, fino a che non c'è la certezza io non dico e non faccio niente".