Belgio, la Federcalcio indice corsi da allenatore per i Nazionali

La Federcalcio belga ha previsto dei corsi da allenatore per i calciatori ancora in attività. Un progetto, che ha avuto il via libera dalla UEFA, voluto fortemente dal CT Roberto Martinez e che inizialmente sarà riservato solo ai nazionali. Si può partecipare tramite adesione volontaria; per adesso, hanno aderito Dries Mertens, Axel Witsel, Romelu Lukaku, Jan Vertonghen, Nacer Chadli, Simon Mignolet, Leandro Trossard, Divock Origi, Michy Batshuayi, Christian Kabasele, Dennis Praet, Thibaut Courtois, Matz Sels, Youri Tielemans, Thomas Vermaelen e Dedryck Boyata. Non c'è, invece, Eden Hazard.