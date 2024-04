Milan, prosegue il casting allenatore: spunta il nome del ct Domenico Tedesco

Prosegue il casting per il dopo Pioli in casa Milan. A fare il punto è la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola: negli ultimi confronti è emerso anche un nome nuovo ed è quello di Domenico Tedesco, attuale commissario tecnico del Belgio. L'identikit combacia con il profilo tratteggiato dal club: giovane ma già professionista di alto livello, in linea con il budget ed esponente di una filosofia di gioco moderna e orientata sui giovani.

Quello di Tedesco però non è evidentemente l'unico nome: ieri dalla Francia sono emersi i contatti tra Ibrahimovic e Mark van Bommel. Ci sono poi Lopetegui, in trattativa col West Ham, e Marcelo Gallardo, attuale tecnico dell'Al-Ittihad che ha fatto benissimo col River Plate. Da non sottovalutare, infine, il portoghese Paulo Fonseca: ex Roma, ora è alla guida del Lille.

Dopo la sconfitta nel derby, l'amministratore delegato Giorgio Furlani s'è così espresso sul futuro di Stefano Pioli: "L'allenatore del Milan è Pioli, siamo concentrati nel finire bene la stagione e le persone che riportano a Jerry Cardinale sono Jeff, Moncada, Zlatan e io. Ne parleremo a fine stagione, le decisioni spettano a Cardinale".

Queste invece le dichiarazioni rilasciate da Stefano Pioli dopo il derby in merito al suo futuro: "Ciclo finito? "Non lo so. Inzaghi 12 mesi fa sembrava da buttare via, poi ha fatto quello che ha fatto. Io qui sto bene, dovremo finire il campionato bene e parlarne a bocce ferme. Noi rispetto all'Inter siamo mancati nel mese in cui abbiamo fatto 2 sconfitte e 2 pareggi e nella continuità, ma se la differenza è questa vuol dire che loro sono più forti di tutti e che noi dobbiamo fare meglio".