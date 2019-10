Belgio, Mpenza difende Lukaku: "Da pazzi criticarlo, come con Messi o CR7"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mbo Mpenza, ex attaccante della Nazionale belga, è intervenuto ai microfoni di Het Laatste Nieuws e ha difeso Romelu Lukaku, dalle critiche: "Ci sono persone che sono contro Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Sono pazzi tanto quanto lo sono quelli contro Romelu. Merita rispetto, non critiche. Dal Belgio nel suo complesso e dai belgi con radici congolesi in particolare, perché ci rende orgogliosi", le sue parole riprese da FcInterNews.it.