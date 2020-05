Belotti: "Fate ripartire la A su esempio di Spagna e Germania. No a retrocessioni per sfiga"

Daniele Belotti, deputato, ha parlato in risposta al Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, sull'eventuale ripartenza della Serie A. "I provvedimenti sono condivisibili in caso, ma mettono in ginocchio molte altre associazioni sportive [...] Fate ripartire la Serie A sull'esempio di Spagna e Germania, non sul terno al lotto che porta una squadra a rischiare la retrocessione sull’infausta possibilità, alla sfiga di trovarsi un giocatore positivo. Se la salvezza dello sport dipende da questo fondo, finanziato dalle scommesse, almeno per la stagione 2020-21 revochi la possibilità di sponsorizzazione del betting per il calcio. Anche noi abbiamo votato in modo convinto il divieto della pubblicità delle scommesse, ma se oggi dobbiamo scegliere non abbiamo dubbi. Uno come me, dopo 45 anni di curva, fa male vedere partite a porte chiuse. Trovate una soluzione, fate in modo che parte dei diritti televisivi vada a Lega Pro e Dilettanti”.