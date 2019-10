Berbatov esalta Mandzukic: "Allo United potrebbe fare come Ibrahimovic"

© foto di Allstar/Image Sport

Dimitar Berbatov, ex attaccante del Manchester United, ha parlato a Betfair del possibile arrivo di Mario Mandzukic ai Red Devils. Questo il pensiero de bulgaro sull'attaccante della Juventus: "Lo United ha giovani di talento in rosa, ma credo abbia bisogno anche di uno come Mario Mandzukic. E' molto forte, anche se non ha mai giocato in Premier credo possa fare come Ibrahimovic e avere un impatto simile".