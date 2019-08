Berbatov: "Lukaku ingiustamente criticato, deve restare al Man United"

© foto di Dimitri Conti

L'ex giocatore del Manchester United, Dimitar Berbatov ai microfoni di Sky Sports ha parlato di Romelu Lukaku, accostato a Inter e Juventus: "L'ho sempre detto e lo ripeterò, sono un suo fan e penso che sia stato ingiustamente criticato per la maggior parte del tempo trascorso allo United. Per me penso che possa restare, quando conosci i tuoi compagni di squadra sai come giocare con loro e come farli stare bene. Quindi devi conoscere i tuoi punti di forza e continuare a lavorare. Spero che possa rimanere perché può dare molto di più alla squadra".