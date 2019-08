© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dimitar Berbatov, ex attaccante delManchester United, ha parlato del possibile scambio Dybala-Lukaku ai microfoni di Metro.co.uk: "Dybala per Lukaku? Questo dipende da ciò che vogliono i manager. Se Maurizio Sarri vuole qualcuno come Lukaku e pensa che la Juventus possa trarne beneficio e Ole pensa che Dybala sia qualcuno di cui ha bisogno e che non ha bisogno di un numero nove tradizionale, allora è un bene per tutti. Ora serve trovare una soluzione, ma cosa succede se Dybala decide che gli piace l'Italia e non vuole andare? Sono sorpreso perché la Juventus ha Higuain, Mandzukic e Ronaldo. Mi piace molto Higuain, riceve critiche ingiuste. È un giocatore molto intelligente e mi piace il modo in cui si muove. In questo caso sono molto sorpreso perché hanno molti altri attaccanti, ma ora nel calcio ci sono agenti. Sono un punto vitale nel calcio e negli affari. Sono troppo importanti ora perché possono persino negoziare accordi, a volte accordi che non vuoi nemmeno".