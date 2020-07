Bergomi sull'Inter: "Non ha mai dominato nemmeno quando vinceva"

L'ex capitano dell'Inter, Giuseppe Bergomi, a Sky ha parlato della situazione dei nerazzurri in questo momento del campionato. "Ha rallentato nelle partite giocate in casa. 3-3 con il Sassuolo si è fatta rimontare all'ultimo, poi con il Bologna. Fuori casa... Sì, ha senso parlare di fattore campo. Perché l'Inter, sin dall'inizio anche quando vinceva le partite, non ha mai dominato per 90 minuti per un dispendio fisico molto importante. A parte la Champions con avversari difficili come Borussia Dortmund o Barcellona, ma anche in campionato. Con il Bologna, fino al calcio di rigore, l'ha giocata bene".