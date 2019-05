Ai microfoni di ‘Stile Juventus’, in onda su MC Sport, è intervenuto l’ex calciatore bianconero Alessandro Birindelli: “La panchina della Juventus? Credo che sia Allegri che Agnelli si siano accorti a metà anno che era giusto che ognuno andasse per la sua strada. Dopo 4-5 anni è giusto che l’allenatore faccia un passo indietro, altrimenti devi cambiare 7-8 giocatori. Credo che la Juventus abbia già il nome per la panchina, non lo dice perché penso che uscirà da una delle finaliste europee. Sarri adatto all’universo Juventus? A 360° no, ma alla Juventus non interessa il personaggio ma un allenatore che porti vittorie. Sarri è un allenatore preparato, poi sicuramente come caratteristiche a tutto tondo qualcosa deve limare e migliorare”.