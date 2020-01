Bisgaard: "Eriksen giocatore intelligente, perfetto per l'Inter e la Serie A"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex centrocampista danese Morten Bisgaard, un passato in Italia con la maglia dell'Udinese, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare dello sbarco del connazionale Eriksen in Italia: "Ho visto l'Inter pareggiare due volte di fila, non me lo aspettavo ma forse quest'anno si può superare la Juventus, che ha perso con il Napoli e che non sta andando benissimo: potrebbe essere l'anno dell'Inter. Eriksen lo vedo benissimo in serie A, è un giocatore molto intelligente, con tanta corsa e che si sacrifica anche per la squadra: sa far girare la palla e può fare gol, non è facile entrare in un campionato a metà stagione però secondo me può fare bene. Nel centrocampo dell'Inter, nel 3-5-2, può fare benissimo la mezzala, in Danimarca non vedevamo l'ora che arrivasse questo giorno. C'è una differenza enorme fra Premier e Serie A ma Eriksen è un giocatore molto intelligente: adattarsi a questo campionato e al calcio di Conte non sarà un problema, sarebbe stato meglio arrivare all'inizio del campionato ma penso che Eriksen potrà fare molto bene".