Bologna, a Neustift si lavora a reparti: poi tecnica e partitella

Fonte: Dario Ronzulli

© foto di Federico Gaetano

Intensa seduta di lavoro questa mattina al campo di Neustift per il Bologna. La squadra ha svolto un’attivazione atletica insieme al prof. Marchesi, quindi Raimondi e Tanjga hanno lavorato sulla fase difensiva mentre De Leo e Baldi si sono occupati dei movimenti d’attacco. In seguito esercitazioni per tutti sul possesso palla, scambi in velocità e partitella a metà campo sette contro sette.

L'8 agosto amichevole con la Primavera - Un ulteriore test nel precampionato rossoblù sarà l’amichevole di giovedì 8 con la Primavera di Emanuele Troise, al campo di Sestola. Calcio d’inizio alle 17.