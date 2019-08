Bologna-Augbsurg, l'11 rossoblu: Destro dal primo minuto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alle 15.30 il Bologna scenderà in campo alla WWK Arena di Augbsurg contro i padroni di casa per il quinto test precampionato. Questo l’11 scelto dallo staff tecnico rossoblu: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Kinglsey; Orsolini, Soriano, Sansone; Destro.

Tutti i giocatori in campo avranno sulle spalle il nome di Haller, ulteriore modo per ricordare la figura del giocatore tedesco protagonista negli anni ’50 e ’60 con entrambe le maglie.