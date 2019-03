© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno dei giocatori del Bologna riattivati da Mihajlovic - anche perché più convinto del gioco espresso dal tecnico serbo piuttosto che da quello proposto da Inzaghi - è Blerim Dzemaili, un ex Toro come lo sono stati Sinisa stesso, Edera, Lyanco e Soriano. Lo svizzero sembra perfettamente uscito da una parentesi di anonimato (fisico e motivazionale) assoluto, una flessione che lo ha visto prima periferico, poi infortunato e adesso nuovamente padrone di una leadership che per due mesi si era accollato con grande spirito e sostanza il suo vice, Andrea Poli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.