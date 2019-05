© foto di Federico De Luca

Bologna non ancora salvo, ma dopo la vittoria sul Parma manca poco. Merito anche dell'eccezionale rendimento casalingo dei felsinei in questo finale di campionato. Come evidenzia da Opta, infatti, da inizio marzo a oggi la squadra di Sinisa Mihajlovic condivide col Barcellona il primato come miglior squadra per risultati in casa nei cinque grandi campionato europei".