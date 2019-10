© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Anche con il Cagliari Mitchell Dijks non è stato convocato ed è rimasto a Casteldebole a lavorare. Lo staff sanitario del Bologna sta cercando di fare di tutto per averlo sabato sera con l'Inter. Il pestone ricevuto da un compagno lo scorso 17 ottobre - sottolinea il Corriere dello Sport - ha causato un vero e proprio giallo: altro che contusione annunciata, il giocatore avrebbe avuto una distorsione con tutte le conseguenze del caso. Per capire se ci saranno possibilità di averlo in buone condizioni al Dall'Ara sarà fondamentale la giornata di oggi, nella quale proverà ad aumentare sempre più i carichi di lavoro con la speranza di non sentire più il dolore al piede, che aggiunto al problema ai muscoli addominali subito contro la Roma, lo sta tenendo lontano dal campo dal 22 settembre scorso.