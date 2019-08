Bologna, i convocati per il Villarreal: out Donsah e Falcinelli

© foto di Federico Gaetano

Sono ventitré i giocatori convocati dall'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic per l'amichevole in programma domani sera allo stadio Olimpico di Serravalle contro il Villarreal. Tra questi, ovviamente, ci sono Soriano e Sansone, i quali sfideranno il loro passato. Non compaiono in lista, invece, né gli acciaccati Schouten e Dzemaili, né Falcinelli e Donsah, entrambi con la valigia in mano. Di seguito l'elenco integrale reso noto dal club felsineo attraverso il proprio sito ufficiale:

Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski.

Difensori: Bani, Calabresi, Corbo, Danilo, Denswil, Krejci, Mbaye, Paz, Tomiyasu.

Centrocampisti: Falletti, Kingsley, Poli, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Destro, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen.