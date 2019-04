© foto di Simone Lorini

Grandi manovre in casa Bologna dopo il successo nello scontro diretto con l'Empoli che ha di fatto regalato la salvezza ai felsinei, avanti otto punti sui toscani a quattro gare dal termine. Ci titola su il Corriere dello Sport-Stadio: "Saputo promette" campeggia in prima pagina. Più nel dettaglio: "Investimenti e mercato possono convincere Mihajlovic a proseguire. Non solo programmi: il calore di Bologna ha colpito Sinisa. Sabatini congelato, con Mihajlovic tecnico resterebbe Bigon".