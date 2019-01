© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Inzaghi nel dopo gara ha commentato la sconfitta contro la Juventus in Coppa Italia. Queste le parole in conferenza stampa: "Dispiace perdere per due gol incredibili che abbiamo preso. Andiamo avanti anche perché abbiamo giocatori in crescita. Ora siamo pronti per andare a giocarci la nostra finale, domenica contro la SPAL. Spinazzola? Non lo so, ho già detto che con la società abbiamo le idee chiare. Stasera hanno giocato Sansone e Soriano due pedine importanti che ci danno qualità. Domenica dobbiamo andare a vincere questa partita".