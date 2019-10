© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Prima volta in trasferta per Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna sarà domani a Casteldebole per dirigere gli allenamenti, ma non basterà: nella sua volontà c'è la voglia di partire in ritiro per la sfida contro la Juventus, per poi stare vicino ai suoi, per poi essere in panchina contro la Juventus. Dipenderà però dalle sue condizioni. A sostenerlo è La Gazzetta dello Sport.