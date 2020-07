Bologna, Mihajlovic ritrova Poli e Santander. Oggi terapie in allenamento per Schouten

vedi letture

A due giorni dalla gara contro il Napoli, il Bologna è tornato al lavoro nel tardo pomeriggio a Casteldebole. Seduta defaticante per i titolari di Parma - riporta la nota ufficiale del club - allenamento più intenso per gli altri, con Andrea Poli e Federico Santander rientrati in parte in gruppo. Terapie per Jerdy Schouten. D.mani rifinitura a porte chiuse