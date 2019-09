© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Stop di una o due partire per Mitchell Dijks, terzino sinistro olandese del Bologna. Come riporta il Corriere dello Sport gli accertamenti effettuati dal calciatore dopo l'infortunio rimediato contro la Roma non hanno evidenziato alcuna frattura al costato come inizialmente ipotizzato. Niente Genoa, dunque, per Dijks che proverà a recuperare per il match successivo in casa dell'Udinese.