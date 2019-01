Bologna, problemi per Pulgar, Dzemaili e Paz. Santander e Paz a parte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A due giorni dal match di Coppa Italia contro la Juventus, a Casteldebole il Bologna ha continuato la preparazione con una seduta tattica e una partitella a metà campo. Si sono allenati a parte, oltre a Federico Santander e Adam Nagy, anche Erick Pulgar per via di una lombalgia, Blerim Dzemaili per un affaticamento al polpaccio destro e Nehuen Paz per un affaticamento ai flessori della coscia destra.