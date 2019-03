Bologna, rientrato in città Pulgar. Per Santander ancora seduta a parte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi un’altra seduta pomeridiana per il Bologna a Casteldebole: riscaldamento atletico ed esercitazioni tattiche per i ragazzi di Mihajlovic. Rientrato a Bologna Erick Pulgar, che ha svolto un lavoro differenziato, in serata era atteso al centro tecnico anche Giancarlo Gonzalez. Differenziato ancora una volta per Federico Santander.