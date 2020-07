Bologna, ripresa la preparazione in vista dell'Inter: terapie per Poli, Santander a parte

Ripresa degli allenamenti per i ragazzi di Mihajlovic questa mattina a Casteldebole, in vista della gara di domenica contro l'Inter a San Siro. Defaticante per i titolari di ieri, lavoro tecnico tattico e partitella finale per gli altri. Differenziato per Mbaye, Santander e Skov Olsen. Terapie per Poli.