Allenamento esclusivamente atletico questa mattina a Casteldebole dal Bologna, oggi guidato dal prof. Marchesi. Alla seduta ha preso regolarmente parte anche Takehiro Tomiyasu, che a otto giorni dalla sfida al Parma si candida così ad una maglia da titolare nella rattoppata difesa (già assenti Danilo e Bani per squalifica) di Mihajlovic. Lavoro in palestra per Mitchell Dijks e Roberto Soriano, personalizzato per Mattia Destro.